Ги Лякомб: "Обамеянг в матчах за "Монако" был неуклюж"

Известный французский тренер Ги Лякомб, тренировавший в сезоне-2010/11 "Монако", когда за монегасков на правах аренды выступал Пьер-Эмерик Обамеянг, отметил, что тогда габонский нападающий не был так результативен, но несмотря на это наставник хотел, чтобы руководство выкупило у "Милана" права на игрока. На счету габонца 23 матча и 2 гола в футболке монегасков.

- В матчах он был неуклюж. На тренировках я видел, что у него есть все необходимое для хорошего форварда, - цитирует пресс-служба УЕФА Лякомба. - Он обладал огромным физическим потенциалом и часто совершал индивидуальные проходы. После того как Обамеянг пробыл у нас два месяца, я попросил руководство купить его. Но получил отказ. Руководители хотели дать ему еще время, чтобы проявить себя.

Напомним, сегодня дортмундская "Боруссия", за которую сейчас выступает Обамеянг, сыграет с "Монако" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Трансляция матча "Боруссия" - "Монако"