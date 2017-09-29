Германия терпит бедствие, Россия гонится за Францией в рейтинге УЕФА

Российские клубы, занимающие шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, увеличили отрыв от идущих седьмыми португальцев и сократили отставание от французов.

ЦСКА, "Зенит", "Краснодар" и "Спартак" набрали уже 28 зачетных очков, подняв коэффициент сезона до 5,600. Это четвертый показатель среди 55 стран. Мы уступаем только Англии, Кипру и Италии и обходим Испанию с Германией. Для немцев евросезон пока складывается катастрофически неудачно. Все шесть германских команд ("Бавария", "Боруссия" Д, "Лейпциг", "Герта", "Кельн", "Хоффенхайм") во 2-х турах Лиги чемпионов и Лиги Европы проиграли, в итоге страна скатилась на четвертое место в рейтинге

Напомню, что победа в отборочных раундах оценивается в одно очко, ничья – в 0,5 очка. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит бонус в четыре очка. Победа на этом этапе дает два очка, ничья – одно.

Шестая позиция в рейтинге УЕФА позволяет отправлять шесть клубов в еврокубки, три из которых – в Лигу чемпионов. Если к концу мая будущего года мы останемся в первой шестерке, в сезоне-2019/20 сможем, как и следующим летом, заявить в групповой турнир Лиги чемпионов чемпиона России и серебряного призера, а в 3-й отборочный раунд – бронзового. (Александр БОБРОВ)

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. ЦСКА Лига чемпионов 6 4 10 2. Зенит Лига Европы 6 0 6 3. Спартак Лига чемпионов 2 4 6 4. Краснодар Лига Европы 3 0 3 Локомотив Лига Европы 3 0 3

Всего: 28 очков, 5 команд, коэффициент 5,600.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2013/14 – 2017/18)

Страна 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Очки Сумма Клубы 1. Испания 23,000 20,214 23,928 20,142 5,571 39 92,855 7 (7*) 2. Англия 16,785 13,571 14,250 14,928 6,928 48,5 66,462 7 (7) 3. Италия 14,166 19,000 11,500 14,250 6,000 36 64,916 6 (6) 4. Германия 14,714 15,857 16,428 14,571 2,428 17 63,998 7 (6) 5. Франция 8,500 10,916 11,083 14,416 4,333 26 49,248 6 (5) 6. РОССИЯ 10,416 9,666 11,500 9,200 5,600 28 46,382 5 (4) 7. Португалия 9,916 9,083 10,500 8,083 4,666 28 42,248 6 (5) 8. Бельгия 6,400 9,600 7,400 12,500 1,200 6 37,100 5 (2) 9. Украина 7,833 10,000 9,800 5,500 3,400 17 36,533 5 (3) 10. Турция 6,700 6,000 6,600 9,700 3,000 15 32,000 5 (3) 11. Голландия 5,916 6,083 5,750 9,100 1,700 8,5 28,549 5 (2) 12. Австрия 7,800 4,125 3,800 7,375 4,500 18 27,600 4 (2) 13. Греция 6,100 6,200 5,400 5,800 3,700 18,5 27,200 5 (2) 14. Чехия 8,000 3,875 7,300 5,500 2,500 12,5 27,175 5 (3) 15. Швейцария 7,200 6,900 5,300 4,300 2,100 10,5 25,800 5 (3) 16. Хорватия 4,375 6,875 4,500 5,125 3,875 15,5 24,750 4 (1) 17. Дания 3,800 2,900 5,500 8,500 4,000 16 24,700 4 (1) 18. Израиль 5,750 1,375 2,250 6,750 4,875 19,5 21,000 4 (2) 19. Кипр 2,750 3,300 3,000 5,500 6,250 25 20,800 4 (2) 20. Польша 3,125 4,750 5,500 3,875 2,875 11,5 20,125 4 (0) 21. Румыния 6,875 5,125 2,250 3,300 1,900 9,5 19,450 5 (1) 22. Азербайджан 2,500 3,625 4,375 4,250 3,875 15,5 18,625 4 (1) 23. Швеция 3,200 3,900 4,750 2,750 3,875 15,5 18,475 4 (1) 24. Шотландия 3,250 4,000 3,000 4,375 3,500 14 18,125 4 (1) 25. Болгария 5,625 4,250 1,000 4,250 3,000 12 18,125 4 (1) 26. Белоруссия 1,750 5,500 5,125 3,000 2,500 10 17,875 4 (1) 27. Норвегия 2,600 2,200 7,250 1,375 3,500 14 16,925 4 (1) 28. Казахстан 3,125 3,375 4,625 2,750 2,500 10 16,375 4 (1) 29. Сербия 2,500 2,750 4,250 2,875 3,625 14,5 16,000 4 (2) 30. Словения 2,625 4,000 1,000 2,250 4,125 16,5 14,000 4 (1) 31. Лихтенштейн 1,000 2,500 5,000 2,500 2,000 2 13,000 1 (0) 32. Словакия 1,625 2,750 3,750 2,125 1,875 7,5 12,125 4 (0) 33. Молдавия 3,375 1,750 1,250 0,875 1,500 6 8,750 4 (1) 34. Исландия 2,500 2,500 1,125 1,000 1,125 4,5 8,250 4 (0) 35. Венгрия 0,875 2,125 1,625 1,875 1,625 6,5 8,125 4 (0) 36. Албания 2,000 0,875 2,125 0,875 1,875 7,5 7,750 4 (1) 37. Македония 0,500 1,125 1,500 1,250 2,875 11,5 7,250 4 (1) 38. Финляндия 0,500 2,400 1,000 1,750 1,250 5 6,900 4 (0) 39. Ирландия 0,250 2,000 0,700 2,625 1,125 4,5 6,700 4 (0) 40. Босния 1,500 1,750 1,500 0,500 1,375 5,5 6,625 4 (0) 41. Латвия 1,625 0,250 1,625 1,375 0,750 3 5,625 4 (0) 42. Эстония 1,000 1,500 1,000 1,375 0,625 2,5 5,500 4 (0) 43. Литва 1,250 0,500 0,750 0,500 2,375 9,5 5,375 4 (0) 44. Черногория 1,250 0,750 1,000 0,875 1,125 4,5 5,000 4 (0) 45. Грузия 1,875 1,250 0,625 1,125 0,125 0,5 5,000 4 (0) 46. Армения 1,125 0,375 1,625 1,125 0,625 2,5 4,875 4 (0) 47. Мальта 0,875 0,125 0,875 1,250 1,375 5,5 4,500 4 (0) 48. Люксембург 1,500 0,500 0,750 0,750 0,875 3,5 4,375 4 (0) 49. Сев.Ирландия 0,875 1,375 0,750 0,500 0,750 3 4,250 4 (0) 50. Уэльс 0,750 0,125 1,500 1,000 0,500 2 3,875 4 (0) 51. Фареры 0,875 1,375 0,375 0,375 0,750 3 3,750 4 (0) 52. Гибралтар 0,000 0,250 0,750 1,500 0,500 1,5 3,000 3 (0) 53. Андорра 0,333 0,500 0,166 0,166 0,166 0,5 1,331 3 (0) 54. Сан-Марино 0,333 0,000 0,000 0,000 0,166 0,5 0,499 3 (0) 55. Косово 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,000 2 (0)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2019/20.