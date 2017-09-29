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16:30 | Футбол — Лига чемпионов

Германия терпит бедствие, Россия гонится за Францией в рейтинге УЕФА

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Российские клубы, занимающие шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, увеличили отрыв от идущих седьмыми португальцев и сократили отставание от французов.

ЦСКА, "Зенит", "Краснодар" и "Спартак" набрали уже 28 зачетных очков, подняв коэффициент сезона до 5,600. Это четвертый показатель среди 55 стран. Мы уступаем только Англии, Кипру и Италии и обходим Испанию с Германией. Для немцев евросезон пока складывается катастрофически неудачно. Все шесть германских команд ("Бавария", "Боруссия" Д, "Лейпциг", "Герта", "Кельн", "Хоффенхайм") во 2-х турах Лиги чемпионов и Лиги Европы проиграли, в итоге страна скатилась на четвертое место в рейтинге

Напомню, что победа в отборочных раундах оценивается в одно очко, ничья – в 0,5 очка. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит бонус в четыре очка. Победа на этом этапе дает два очка, ничья – одно.

Шестая позиция в рейтинге УЕФА позволяет отправлять шесть клубов в еврокубки, три из которых – в Лигу чемпионов. Если к концу мая будущего года мы останемся в первой шестерке, в сезоне-2019/20 сможем, как и следующим летом, заявить в групповой турнир Лиги чемпионов чемпиона России и серебряного призера, а в 3-й отборочный раунд – бронзового. (Александр БОБРОВ)

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. ЦСКА

Лига чемпионов

6

4

10

2. Зенит

Лига Европы

6

0

6

3. Спартак

Лига чемпионов

2

4

6

4. Краснодар

Лига Европы

3

0

3

Локомотив

Лига Европы

3

0

3

Всего: 28 очков, 5 команд, коэффициент 5,600.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2013/14 – 2017/18)

Страна

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

Очки

Сумма

Клубы

1. Испания

23,000

20,214

23,928

20,142

5,571

39

92,855

7 (7*)

2. Англия

16,785

13,571

14,250

14,928

6,928

48,5

66,462

7 (7)

3. Италия

14,166

19,000

11,500

14,250

6,000

36

64,916

6 (6)

4. Германия

14,714

15,857

16,428

14,571

2,428

17

63,998

7 (6)

5. Франция

8,500

10,916

11,083

14,416

4,333

26

49,248

6 (5)

6. РОССИЯ

10,416

9,666

11,500

9,200

5,600

28

46,382

5 (4)

7. Португалия

9,916

9,083

10,500

8,083

4,666

28

42,248

6 (5)

8. Бельгия

6,400

9,600

7,400

12,500

1,200

6

37,100

5 (2)

9. Украина

7,833

10,000

9,800

5,500

3,400

17

36,533

5 (3)

10. Турция

6,700

6,000

6,600

9,700

3,000

15

32,000

5 (3)

11. Голландия

5,916

6,083

5,750

9,100

1,700

8,5

28,549

5 (2)

12. Австрия

7,800

4,125

3,800

7,375

4,500

18

27,600

4 (2)

13. Греция

6,100

6,200

5,400

5,800

3,700

18,5

27,200

5 (2)

14. Чехия

8,000

3,875

7,300

5,500

2,500

12,5

27,175

5 (3)

15. Швейцария

7,200

6,900

5,300

4,300

2,100

10,5

25,800

5 (3)

16. Хорватия

4,375

6,875

4,500

5,125

3,875

15,5

24,750

4 (1)

17. Дания

3,800

2,900

5,500

8,500

4,000

16

24,700

4 (1)

18. Израиль

5,750

1,375

2,250

6,750

4,875

19,5

21,000

4 (2)

19. Кипр

2,750

3,300

3,000

5,500

6,250

25

20,800

4 (2)

20. Польша

3,125

4,750

5,500

3,875

2,875

11,5

20,125

4 (0)

21. Румыния

6,875

5,125

2,250

3,300

1,900

9,5

19,450

5 (1)

22. Азербайджан

2,500

3,625

4,375

4,250

3,875

15,5

18,625

4 (1)

23. Швеция

3,200

3,900

4,750

2,750

3,875

15,5

18,475

4 (1)

24. Шотландия

3,250

4,000

3,000

4,375

3,500

14

18,125

4 (1)

25. Болгария

5,625

4,250

1,000

4,250

3,000

12

18,125

4 (1)

26. Белоруссия

1,750

5,500

5,125

3,000

2,500

10

17,875

4 (1)

27. Норвегия

2,600

2,200

7,250

1,375

3,500

14

16,925

4 (1)

28. Казахстан

3,125

3,375

4,625

2,750

2,500

10

16,375

4 (1)

29. Сербия

2,500

2,750

4,250

2,875

3,625

14,5

16,000

4 (2)

30. Словения

2,625

4,000

1,000

2,250

4,125

16,5

14,000

4 (1)

31. Лихтенштейн

1,000

2,500

5,000

2,500

2,000

2

13,000

1 (0)

32. Словакия

1,625

2,750

3,750

2,125

1,875

7,5

12,125

4 (0)

33. Молдавия

3,375

1,750

1,250

0,875

1,500

6

8,750

4 (1)

34. Исландия

2,500

2,500

1,125

1,000

1,125

4,5

8,250

4 (0)

35. Венгрия

0,875

2,125

1,625

1,875

1,625

6,5

8,125

4 (0)

36. Албания

2,000

0,875

2,125

0,875

1,875

7,5

7,750

4 (1)

37. Македония

0,500

1,125

1,500

1,250

2,875

11,5

7,250

4 (1)

38. Финляндия

0,500

2,400

1,000

1,750

1,250

5

6,900

4 (0)

39. Ирландия

0,250

2,000

0,700

2,625

1,125

4,5

6,700

4 (0)

40. Босния

1,500

1,750

1,500

0,500

1,375

5,5

6,625

4 (0)

41. Латвия

1,625

0,250

1,625

1,375

0,750

3

5,625

4 (0)

42. Эстония

1,000

1,500

1,000

1,375

0,625

2,5

5,500

4 (0)

43. Литва

1,250

0,500

0,750

0,500

2,375

9,5

5,375

4 (0)

44. Черногория

1,250

0,750

1,000

0,875

1,125

4,5

5,000

4 (0)

45. Грузия

1,875

1,250

0,625

1,125

0,125

0,5

5,000

4 (0)

46. Армения

1,125

0,375

1,625

1,125

0,625

2,5

4,875

4 (0)

47. Мальта

0,875

0,125

0,875

1,250

1,375

5,5

4,500

4 (0)

48. Люксембург

1,500

0,500

0,750

0,750

0,875

3,5

4,375

4 (0)

49. Сев.Ирландия

0,875

1,375

0,750

0,500

0,750

3

4,250

4 (0)

50. Уэльс

0,750

0,125

1,500

1,000

0,500

2

3,875

4 (0)

51. Фареры

0,875

1,375

0,375

0,375

0,750

3

3,750

4 (0)

52. Гибралтар

0,000

0,250

0,750

1,500

0,500

1,5

3,000

3 (0)

53. Андорра

0,333

0,500

0,166

0,166

0,166

0,5

1,331

3 (0)

54. Сан-Марино

0,333

0,000

0,000

0,000

0,166

0,5

0,499

3 (0)

55. Косово

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

2 (0)

* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2019/20.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Boooom

Да какой в этом смысл, тот же Сенит вчера это же сборная Аргетины. А потом удивляются что сборная дно

17:09

delacrua

ребят, да какая франция? ПСЖ кубок ЛЧ возьмет. да и вообще, еще недавно за 6 место тряслись, а щас португалия не соперник типа. ну-ну... вот поставит на место бенфика коней, зенитушку зачехлит брага какая-нибудь. ну или спортинг )))

17:05

RoyalHunter

"ЦСКА, "Зенит", "Краснодар" и "Спартак" набрали уже 28 зачетных очков" А Локомотив вне конкурса выступает?

16:58