Германия терпит бедствие, Россия гонится за Францией в рейтинге УЕФА

Российские клубы, занимающие шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, увеличили отрыв от идущих седьмыми португальцев и сократили отставание от французов.
ЦСКА, "Зенит", "Краснодар" и "Спартак" набрали уже 28 зачетных очков, подняв коэффициент сезона до 5,600. Это четвертый показатель среди 55 стран. Мы уступаем только Англии, Кипру и Италии и обходим Испанию с Германией. Для немцев евросезон пока складывается катастрофически неудачно. Все шесть германских команд ("Бавария", "Боруссия" Д, "Лейпциг", "Герта", "Кельн", "Хоффенхайм") во 2-х турах Лиги чемпионов и Лиги Европы проиграли, в итоге страна скатилась на четвертое место в рейтинге
Напомню, что победа в отборочных раундах оценивается в одно очко, ничья – в 0,5 очка. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит бонус в четыре очка. Победа на этом этапе дает два очка, ничья – одно.
Шестая позиция в рейтинге УЕФА позволяет отправлять шесть клубов в еврокубки, три из которых – в Лигу чемпионов. Если к концу мая будущего года мы останемся в первой шестерке, в сезоне-2019/20 сможем, как и следующим летом, заявить в групповой турнир Лиги чемпионов чемпиона России и серебряного призера, а в 3-й отборочный раунд – бронзового. (Александр БОБРОВ)
|
Команда
|
Турнир
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. ЦСКА
|
Лига чемпионов
|
6
|
4
|
10
|
2. Зенит
|
Лига Европы
|
6
|
0
|
6
|
3. Спартак
|
Лига чемпионов
|
2
|
4
|
6
|
4. Краснодар
|
Лига Европы
|
3
|
0
|
3
|
Лига Европы
|
3
|
0
|
3
Всего: 28 очков, 5 команд, коэффициент 5,600.
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2013/14 – 2017/18)
|
Страна
|
13/14
|
14/15
|
15/16
|
16/17
|
17/18
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Испания
|
23,000
|
20,214
|
23,928
|
20,142
|
5,571
|
39
|
92,855
|
7 (7*)
|
2. Англия
|
16,785
|
13,571
|
14,250
|
14,928
|
6,928
|
48,5
|
66,462
|
7 (7)
|
3. Италия
|
14,166
|
19,000
|
11,500
|
14,250
|
6,000
|
36
|
64,916
|
6 (6)
|
4. Германия
|
14,714
|
15,857
|
16,428
|
14,571
|
2,428
|
17
|
63,998
|
7 (6)
|
5. Франция
|
8,500
|
10,916
|
11,083
|
14,416
|
4,333
|
26
|
49,248
|
6 (5)
|
6. РОССИЯ
|
10,416
|
9,666
|
11,500
|
9,200
|
5,600
|
28
|
46,382
|
5 (4)
|
7. Португалия
|
9,916
|
9,083
|
10,500
|
8,083
|
4,666
|
28
|
42,248
|
6 (5)
|
8. Бельгия
|
6,400
|
9,600
|
7,400
|
12,500
|
1,200
|
6
|
37,100
|
5 (2)
|
9. Украина
|
7,833
|
10,000
|
9,800
|
5,500
|
3,400
|
17
|
36,533
|
5 (3)
|
10. Турция
|
6,700
|
6,000
|
6,600
|
9,700
|
3,000
|
15
|
32,000
|
5 (3)
|
11. Голландия
|
5,916
|
6,083
|
5,750
|
9,100
|
1,700
|
8,5
|
28,549
|
5 (2)
|
12. Австрия
|
7,800
|
4,125
|
3,800
|
7,375
|
4,500
|
18
|
27,600
|
4 (2)
|
13. Греция
|
6,100
|
6,200
|
5,400
|
5,800
|
3,700
|
18,5
|
27,200
|
5 (2)
|
14. Чехия
|
8,000
|
3,875
|
7,300
|
5,500
|
2,500
|
12,5
|
27,175
|
5 (3)
|
15. Швейцария
|
7,200
|
6,900
|
5,300
|
4,300
|
2,100
|
10,5
|
25,800
|
5 (3)
|
16. Хорватия
|
4,375
|
6,875
|
4,500
|
5,125
|
3,875
|
15,5
|
24,750
|
4 (1)
|
17. Дания
|
3,800
|
2,900
|
5,500
|
8,500
|
4,000
|
16
|
24,700
|
4 (1)
|
18. Израиль
|
5,750
|
1,375
|
2,250
|
6,750
|
4,875
|
19,5
|
21,000
|
4 (2)
|
19. Кипр
|
2,750
|
3,300
|
3,000
|
5,500
|
6,250
|
25
|
20,800
|
4 (2)
|
20. Польша
|
3,125
|
4,750
|
5,500
|
3,875
|
2,875
|
11,5
|
20,125
|
4 (0)
|
21. Румыния
|
6,875
|
5,125
|
2,250
|
3,300
|
1,900
|
9,5
|
19,450
|
5 (1)
|
22. Азербайджан
|
2,500
|
3,625
|
4,375
|
4,250
|
3,875
|
15,5
|
18,625
|
4 (1)
|
23. Швеция
|
3,200
|
3,900
|
4,750
|
2,750
|
3,875
|
15,5
|
18,475
|
4 (1)
|
24. Шотландия
|
3,250
|
4,000
|
3,000
|
4,375
|
3,500
|
14
|
18,125
|
4 (1)
|
25. Болгария
|
5,625
|
4,250
|
1,000
|
4,250
|
3,000
|
12
|
18,125
|
4 (1)
|
26. Белоруссия
|
1,750
|
5,500
|
5,125
|
3,000
|
2,500
|
10
|
17,875
|
4 (1)
|
27. Норвегия
|
2,600
|
2,200
|
7,250
|
1,375
|
3,500
|
14
|
16,925
|
4 (1)
|
28. Казахстан
|
3,125
|
3,375
|
4,625
|
2,750
|
2,500
|
10
|
16,375
|
4 (1)
|
29. Сербия
|
2,500
|
2,750
|
4,250
|
2,875
|
3,625
|
14,5
|
16,000
|
4 (2)
|
30. Словения
|
2,625
|
4,000
|
1,000
|
2,250
|
4,125
|
16,5
|
14,000
|
4 (1)
|
31. Лихтенштейн
|
1,000
|
2,500
|
5,000
|
2,500
|
2,000
|
2
|
13,000
|
1 (0)
|
32. Словакия
|
1,625
|
2,750
|
3,750
|
2,125
|
1,875
|
7,5
|
12,125
|
4 (0)
|
33. Молдавия
|
3,375
|
1,750
|
1,250
|
0,875
|
1,500
|
6
|
8,750
|
4 (1)
|
34. Исландия
|
2,500
|
2,500
|
1,125
|
1,000
|
1,125
|
4,5
|
8,250
|
4 (0)
|
35. Венгрия
|
0,875
|
2,125
|
1,625
|
1,875
|
1,625
|
6,5
|
8,125
|
4 (0)
|
36. Албания
|
2,000
|
0,875
|
2,125
|
0,875
|
1,875
|
7,5
|
7,750
|
4 (1)
|
37. Македония
|
0,500
|
1,125
|
1,500
|
1,250
|
2,875
|
11,5
|
7,250
|
4 (1)
|
38. Финляндия
|
0,500
|
2,400
|
1,000
|
1,750
|
1,250
|
5
|
6,900
|
4 (0)
|
39. Ирландия
|
0,250
|
2,000
|
0,700
|
2,625
|
1,125
|
4,5
|
6,700
|
4 (0)
|
40. Босния
|
1,500
|
1,750
|
1,500
|
0,500
|
1,375
|
5,5
|
6,625
|
4 (0)
|
41. Латвия
|
1,625
|
0,250
|
1,625
|
1,375
|
0,750
|
3
|
5,625
|
4 (0)
|
42. Эстония
|
1,000
|
1,500
|
1,000
|
1,375
|
0,625
|
2,5
|
5,500
|
4 (0)
|
43. Литва
|
1,250
|
0,500
|
0,750
|
0,500
|
2,375
|
9,5
|
5,375
|
4 (0)
|
44. Черногория
|
1,250
|
0,750
|
1,000
|
0,875
|
1,125
|
4,5
|
5,000
|
4 (0)
|
45. Грузия
|
1,875
|
1,250
|
0,625
|
1,125
|
0,125
|
0,5
|
5,000
|
4 (0)
|
46. Армения
|
1,125
|
0,375
|
1,625
|
1,125
|
0,625
|
2,5
|
4,875
|
4 (0)
|
47. Мальта
|
0,875
|
0,125
|
0,875
|
1,250
|
1,375
|
5,5
|
4,500
|
4 (0)
|
48. Люксембург
|
1,500
|
0,500
|
0,750
|
0,750
|
0,875
|
3,5
|
4,375
|
4 (0)
|
49. Сев.Ирландия
|
0,875
|
1,375
|
0,750
|
0,500
|
0,750
|
3
|
4,250
|
4 (0)
|
50. Уэльс
|
0,750
|
0,125
|
1,500
|
1,000
|
0,500
|
2
|
3,875
|
4 (0)
|
51. Фареры
|
0,875
|
1,375
|
0,375
|
0,375
|
0,750
|
3
|
3,750
|
4 (0)
|
52. Гибралтар
|
0,000
|
0,250
|
0,750
|
1,500
|
0,500
|
1,5
|
3,000
|
3 (0)
|
53. Андорра
|
0,333
|
0,500
|
0,166
|
0,166
|
0,166
|
0,5
|
1,331
|
3 (0)
|
54. Сан-Марино
|
0,333
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,166
|
0,5
|
0,499
|
3 (0)
|
55. Косово
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0
|
0,000
|
2 (0)
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2019/20.
Boooom
Да какой в этом смысл, тот же Сенит вчера это же сборная Аргетины. А потом удивляются что сборная дно
17:09
delacrua
ребят, да какая франция? ПСЖ кубок ЛЧ возьмет. да и вообще, еще недавно за 6 место тряслись, а щас португалия не соперник типа. ну-ну... вот поставит на место бенфика коней, зенитушку зачехлит брага какая-нибудь. ну или спортинг )))
17:05
RoyalHunter
"ЦСКА, "Зенит", "Краснодар" и "Спартак" набрали уже 28 зачетных очков" А Локомотив вне конкурса выступает?
16:58