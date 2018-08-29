Геркус позвал Глушакова и Радимова в Черкизово на матчи Лиги чемпионов

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус вступил в шуточную перепалку между капитаном "Спартака" Денисом Глушаковым и экс-капитаном "Зенита" Владиславом Радимовым. Действующий и бывший полузащитники в социальных сетях подкалывали друг друга по поводу неучастия красно-белых и сине-бело-голубых в Лиге чемпионов.

Геркус в Твиттере опубликовал скриншот собственного комментария из Инстаграма: "Ребята, к чему все эти споры? Зачем ждать год, если на Лигу чемпионов можно всем вместе сходить уже в сентябре? Приглашаю вас в Черкизово. Билеты на места с хорошим видом с меня".

Не получив ответа, он поинтересовался у Глушакова и Радимова, нужны ли им билеты.

Напомним, "Локомотив" после победы в чемпионате России-2017/18 напрямую попал в Лигу чемпионов. Железнодорожники узнают соперников по групповому этапу завтра, 30 августа, когда состоится жеребьевка.



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Самый смешной диалог года. Радимов и Глушаков жгут в Инстаграме