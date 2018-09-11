Геркус пообещал устроить 89-летнему болельщику "Шальке" встречу с Фарфаном

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что готов устроить пожилому болельщику "Шальке" встречу с бывшим игроком команды Джефферсоном Фарфаном.

- С удовольствием устроим ветерану встречу с Джефферсоном Фарфаном в Москве, - написал президент в Твиттере.

89-летний Карл-Хайнц Флоссбах ездит на выездные матчи "Шальке" в еврокубках. После войныв 1945 году он оказался в Донецке в шахте для военнопленных, где отработал пять лет.

"Локомотив" и "Шальке" - соперники по групповому турниру Лиги чемпионов. Их матч в Москве состоится 3 октября.

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