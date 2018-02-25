Гэри Невилл: "И более великие игроки, чем Погба, оказывались на скамейке в "МЮ"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл считает, что Поль Погба должен нормально отнестись к тому, что в матче Лиги чемпионов с "Севильей" (0:0) оказался на скамейке запасных. По его словам, и более сильные футболисты оказывались в таком положении.

– Для Погба это сложно, но я был в "МЮ" на протяжении 20 лет, – цитирует A Bola Невилла. – Видел, как игроки пропускают подобные матчи. Причем футболисты, которые были лучше, чем Погба. Он не должен видеть в этом какое-то преступление. Ему нужно еще больше работать – так делают все великие игроки в такой ситуации. На скамейке оставались все великие игроки.