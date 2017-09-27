Георгрий Джикия: "Против Салаха сложно, но в итоге он ничего не создал"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) отметил, что ему было привычно играть на позиции левого защитника. По словам игрока, ему удалось справиться с нападающим Мохамедом Салахом.

- Когда судья добавил аж восемь минут, и "Ливерпуль" начал сильно давить, не было страшно, что пропустите?

- Нет, нисколько.

- Долго привыкали к позиции левого защитника?

- У меня уже имелся опыт в предыдущих командах. Так что ничего нового.

- Кого отметите в "Ливерпуле" особенно?

- Его нападение, где очень сильные исполнители.

- Как удалось справиться с Салахом? Останавливать такого скоростного футболиста непросто...

- Да, довольно сложно, но ничего опасного он в итоге не создал.

- С двумя очками после двух матчей в группе "Спартак" по-прежнему один из претендентов на выход из группы?

- Безусловно! (Михаил ГОНЧАРОВ)