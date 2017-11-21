Георгий Ярцев - о ничьей "Спартака" с "Марибором": "Это удар ниже пояса!"

Бывший главный тренер "Спартака" Георгий Ярцев негативно оценил результат игры 5-го тура группвого турнира Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1). По словам специалиста, красно-белые сами упустили победу.

– Нет слов! - начал Ярцев. - Что это было? Безалаберность, расхлябанность?.. Казалось бы, столько сил положено, чтобы забить этот как воздух необходимый гол. И уже почти держать в руках билет в лигочемпионский плей-офф и вдруг такое…

Как можно было, поведя в счете, вдруг взять и отойти назад, дав возможность сопернику свободно проходить середину?! А в момент, когда забивал Мешанович, в нашей штрафной находилось пятеро футболистов. В ситуации, когда ты уже почти у цели, а противнику нечего терять, нужно взять под контроль мяч, попытаться, как можно дольше им владеть и встречать соперника на его половине. Спартаковцы сделали все тоже самое с точностью до наоборот. Не хочется верить в случившееся, но увы… А этот результат и для болельщиков, и для команды можно назвать ударом ниже пояса! (Александр ЛЬВОВ)