22:17 | Футбол — Лига чемпионов

Георгий Ярцев - о ничьей "Спартака" с "Марибором": "Это удар ниже пояса!"

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Бывший главный тренер "Спартака" Георгий Ярцев негативно оценил результат игры 5-го тура группвого турнира Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1). По словам специалиста, красно-белые сами упустили победу.

– Нет слов! - начал Ярцев. - Что это было? Безалаберность, расхлябанность?.. Казалось бы, столько сил положено, чтобы забить этот как воздух необходимый гол. И уже почти держать в руках билет в лигочемпионский плей-офф и вдруг такое…

Как можно было, поведя в счете, вдруг взять и отойти назад, дав возможность сопернику свободно проходить середину?! А в момент, когда забивал Мешанович, в нашей штрафной находилось пятеро футболистов. В ситуации, когда ты уже почти у цели, а противнику нечего терять, нужно взять под контроль мяч, попытаться, как можно дольше им владеть и встречать соперника на его половине. Спартаковцы сделали все тоже самое с точностью до наоборот. Не хочется верить в случившееся, но увы… А этот результат и для болельщиков, и для команды можно назвать ударом ниже пояса! (Александр ЛЬВОВ)

Спартак М – Марибор
 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (19)
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sidnet78

Доктор со стажем---кинжял тям находиЦА

23:42

sidnet78

= Даль = 1:7 это кастрация ярцева

23:40

Доктор со стажем

А что находится у человека (мужского пола) ниже пояса по нормальной анатомии?

23:32

armi

Ну вот шампиньон получил заслуженное!!!!!!!! Не надо было обс*рать других!!!!!!!

23:32

Perry_Garr

спартаку не подсуживают на международной арене? ах-ах, это удар ниже пояса!

23:09

torpedon_

Sanili, благодаря этому "чмо" мы попали на евро 2004, в очень сложной ситуации сыграли с очень сильной ирландией вничью, где он не испугался , а перекроил более чем на 5х проц газзаевский состав. Взяв есипова, булыкина ит.д.

23:05

Волейболюга

Просто Спартак очень слабая команда уровня Марибора. А то, что зарплата у "наших" в 15 раз выше лишний раз доказывает "суперэффективность" наших менеджеров-миллиардеров. Красавцы!!!

23:01

old grumbler

Тот Спартак, который мы помним, накатал бы этому Марибору штук 5 и даже не запыхался.................. тот Спартак это который умело прятался где то 16 лет что бы чемпионом не стать ненароком??????

22:52

old grumbler

Излучение Гаврилова-Черенкова Про лигочемпионский билет - это суперперл Ярцева. А вообще, идиотизм наш типичный получился, ну уж ладно, нам важнее матч с Зенитом, будем злые, выйдем и порвём................................ после Марибора можете в мечтах рвать кого угодно... на яву это будет сделать намного сложнее Зенит не Краснодар...

22:50

chandr

вот прошлый матч с краснодаром спартак шел в контратаки до конца и заслужено забил 2 гола. А тут опять включил трусливую тактику на удержание. Я смотрел когда были моменты в конце но никто не бежал, чтобы наказать гостей на контре. и в итоге максимум 2 игрока против 6. это ни о чем. в результате доигрались как весь это сезон опять прижались хвосты поджали. а так играть не умеем , так зачем так играли? Косяк карреры. Надо играть как с краснодаром и севильей. ведь можем закончить интригу раньше в свою пользу.....

22:47

= Даль =

1:7 тогда что? Страшно представить

22:45

Излучение Гаврилова-Черенкова

Про лигочемпионский билет - это суперперл Ярцева. А вообще, идиотизм наш типичный получился, ну уж ладно, нам важнее матч с Зенитом, будем злые, выйдем и порвём.

22:41

PitersS

Для болельщиков ниже пояса-понятно, но кто бил туда Спартаку? Марибор!?-он честно сыграл вничью.. Поначалу Марибор смотрелся, вообще, как любительская команда-видно было, что они боятся и почему Спартак не мог, просто, исполнить, что надо? Нужно было сделать 3 точных паса в любом из моментов, как они делали это с Краснодаром. Тот Спартак, который мы помним, накатал бы этому Марибору штук 5 и даже не запыхался.

22:38

avlaq

Кто бы рассуждал об ударах ниже пояса, только не Ярцев. Это только подтверждает тот факт, что у него нет ни стыда, ни совести.

22:32

Slim Taller

"И уже почти держать в руках билет в лигочемпионский плей-офф и вдруг такое…". Нужно вначале проспаться и таблицу посмотреть,а потом ахинею нести.Победа лишь давала шансы на выход,но для этого нужно было ещё удачно сыграть в Ливерпуле.

22:30

optimist61

Пора уже привыкнуть к этим катаклизьмам,Глушаков сказал что Спартак непредсказуемая команда, про команду мастеров так не говорят, потому что они мастера и выигрывают такие матчи в которых даже не везет, но выигрывают на зубах, а тут опять мы пропустили потому что прижались к своим воротам,надо говорить не прижались,а нас прижали

22:28

Вопреки

Удар ниже пояса для российских болельщиков был, когда ты с тренерской скамейки Сборной сбежал, не дождавшись окончания позорного матча. А здесь, на Лукойл арене все по делу. Я даже и не сомневался в итоге. Позорники Лукойловские... Это вам не трофеи в кабинетах МУТКО (по просьбе Лаврова) и с помощью арбитров "завоевывать". Браво "карлики" Марибора !!! Будогосский - вот так нужно работать арбитрам на матчах Спартака, в котором арбитр показал костоломов (Адриано и КО) во всей красе, наградив их карточками, хотя мог и удалить. Все пыжатся столичные адм. ресурсные, величая себя ТОПАМи в России, а ведь Бердыев с "Рубином", в свое время, этот "Марибор" даже в гостях вынес без шансов 5 - 2. Ну и кто после этого велик, а кто физруки с мешками бабла ?

22:24

tigana.1982

Странный опрос после этой игры. Но есть 8% чудаков. Или приколистов

22:23

sanili

это чмо после Португалии ещё рот смеет открывать!?!?!?!

22:21