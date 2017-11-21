Георгий Ярцев - о ничьей "Спартака" с "Марибором": "Это удар ниже пояса!"

Бывший главный тренер "Спартака" Георгий Ярцев негативно оценил результат игры 5-го тура группвого турнира Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1). По словам специалиста, красно-белые сами упустили победу.
– Нет слов! - начал Ярцев. - Что это было? Безалаберность, расхлябанность?.. Казалось бы, столько сил положено, чтобы забить этот как воздух необходимый гол. И уже почти держать в руках билет в лигочемпионский плей-офф и вдруг такое…
Как можно было, поведя в счете, вдруг взять и отойти назад, дав возможность сопернику свободно проходить середину?! А в момент, когда забивал Мешанович, в нашей штрафной находилось пятеро футболистов. В ситуации, когда ты уже почти у цели, а противнику нечего терять, нужно взять под контроль мяч, попытаться, как можно дольше им владеть и встречать соперника на его половине. Спартаковцы сделали все тоже самое с точностью до наоборот. Не хочется верить в случившееся, но увы… А этот результат и для болельщиков, и для команды можно назвать ударом ниже пояса! (Александр ЛЬВОВ)
sidnet78
Доктор со стажем---кинжял тям находиЦА
23:42
sidnet78
= Даль = 1:7 это кастрация ярцева
23:40
Доктор со стажем
А что находится у человека (мужского пола) ниже пояса по нормальной анатомии?
23:32
armi
Ну вот шампиньон получил заслуженное!!!!!!!! Не надо было обс*рать других!!!!!!!
23:32
Perry_Garr
спартаку не подсуживают на международной арене? ах-ах, это удар ниже пояса!
23:09
torpedon_
Sanili, благодаря этому "чмо" мы попали на евро 2004, в очень сложной ситуации сыграли с очень сильной ирландией вничью, где он не испугался , а перекроил более чем на 5х проц газзаевский состав. Взяв есипова, булыкина ит.д.
23:05
Волейболюга
Просто Спартак очень слабая команда уровня Марибора. А то, что зарплата у "наших" в 15 раз выше лишний раз доказывает "суперэффективность" наших менеджеров-миллиардеров. Красавцы!!!
23:01
old grumbler
Тот Спартак, который мы помним, накатал бы этому Марибору штук 5 и даже не запыхался.................. тот Спартак это который умело прятался где то 16 лет что бы чемпионом не стать ненароком??????
22:52
old grumbler
Излучение Гаврилова-Черенкова Про лигочемпионский билет - это суперперл Ярцева. А вообще, идиотизм наш типичный получился, ну уж ладно, нам важнее матч с Зенитом, будем злые, выйдем и порвём................................ после Марибора можете в мечтах рвать кого угодно... на яву это будет сделать намного сложнее Зенит не Краснодар...
22:50
chandr
вот прошлый матч с краснодаром спартак шел в контратаки до конца и заслужено забил 2 гола. А тут опять включил трусливую тактику на удержание. Я смотрел когда были моменты в конце но никто не бежал, чтобы наказать гостей на контре. и в итоге максимум 2 игрока против 6. это ни о чем. в результате доигрались как весь это сезон опять прижались хвосты поджали. а так играть не умеем , так зачем так играли? Косяк карреры. Надо играть как с краснодаром и севильей. ведь можем закончить интригу раньше в свою пользу.....
22:47
= Даль =
1:7 тогда что? Страшно представить
22:45
Излучение Гаврилова-Черенкова
Про лигочемпионский билет - это суперперл Ярцева. А вообще, идиотизм наш типичный получился, ну уж ладно, нам важнее матч с Зенитом, будем злые, выйдем и порвём.
22:41
PitersS
Для болельщиков ниже пояса-понятно, но кто бил туда Спартаку? Марибор!?-он честно сыграл вничью.. Поначалу Марибор смотрелся, вообще, как любительская команда-видно было, что они боятся и почему Спартак не мог, просто, исполнить, что надо? Нужно было сделать 3 точных паса в любом из моментов, как они делали это с Краснодаром. Тот Спартак, который мы помним, накатал бы этому Марибору штук 5 и даже не запыхался.
22:38
avlaq
Кто бы рассуждал об ударах ниже пояса, только не Ярцев. Это только подтверждает тот факт, что у него нет ни стыда, ни совести.
22:32
Slim Taller
"И уже почти держать в руках билет в лигочемпионский плей-офф и вдруг такое…". Нужно вначале проспаться и таблицу посмотреть,а потом ахинею нести.Победа лишь давала шансы на выход,но для этого нужно было ещё удачно сыграть в Ливерпуле.
22:30
optimist61
Пора уже привыкнуть к этим катаклизьмам,Глушаков сказал что Спартак непредсказуемая команда, про команду мастеров так не говорят, потому что они мастера и выигрывают такие матчи в которых даже не везет, но выигрывают на зубах, а тут опять мы пропустили потому что прижались к своим воротам,надо говорить не прижались,а нас прижали
22:28
Вопреки
Удар ниже пояса для российских болельщиков был, когда ты с тренерской скамейки Сборной сбежал, не дождавшись окончания позорного матча. А здесь, на Лукойл арене все по делу. Я даже и не сомневался в итоге. Позорники Лукойловские... Это вам не трофеи в кабинетах МУТКО (по просьбе Лаврова) и с помощью арбитров "завоевывать". Браво "карлики" Марибора !!! Будогосский - вот так нужно работать арбитрам на матчах Спартака, в котором арбитр показал костоломов (Адриано и КО) во всей красе, наградив их карточками, хотя мог и удалить. Все пыжатся столичные адм. ресурсные, величая себя ТОПАМи в России, а ведь Бердыев с "Рубином", в свое время, этот "Марибор" даже в гостях вынес без шансов 5 - 2. Ну и кто после этого велик, а кто физруки с мешками бабла ?
22:24
tigana.1982
Странный опрос после этой игры. Но есть 8% чудаков. Или приколистов
22:23
sanili
это чмо после Португалии ещё рот смеет открывать!?!?!?!
22:21