Георгий Щенников: "После финального свистка испытали разочарование"

Защитник ЦСКА Георгий Щенников после разгромной победы над "Реалом" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0) заявил, что его команда испытала разочарование, узнав, что "Рома" уступила "Виктории" (1:2), позволив чешской команде выйти в Лигу Европы.

- От игры испытали положительные эмоции, были рады победе, - сказал Щенников в эфире канала "Матч Премьер". - Но не смогли достичь цели - выхода в Лигу Европы. От этого обидно. Мой гол? Это необычные ощущения. Не каждый год ты играешь с "Реалом".

Первые мысли после финального свистка? Разочарование. Надеялись, что "Рома" отберет очки у "Виктории". Опыт Лиги чемпионов? У нас молодая команда, и этот опыт всегда полезен.

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