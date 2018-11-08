Георгий Щенников: "Пока есть шансы, будем надеяться на Лигу чемпионов"

Защитник ЦСКА Георгий Щенников считает, что команда смотрелась достойно в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ромой" (1:2). Он пожелал здоровья Мариу Фернандесу, которого сменил после его травмы.

– Все ребята молодцы, мы выложились на полную, даже несмотря на удаление и травму Фернандеса смотрелись достойно, - цитирует официальный сайт ЦСКА Щенникова. - А самому Мариу желаю здоровья, надеюсь, что все не так серьезно, всей командой мы с ним!

– Тяжело ли входить в такую игру?

– Да, потому что я вышел сразу со скамейки и не успел особо размяться. Приходилось во время игры больше двигаться.

– Попадание в Лигу Европы, учитывая молодость команды, будет хорошим результатом?

– Пока есть шансы, будем надеяться на Лигу чемпионов!