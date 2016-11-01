20:35 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Георгий Щенников: "Надо забыть дерби и хорошо подготовиться к "Монако"

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Защитник ЦСКА Георгий Щенников на пресс-конференции перед гостевым матчем группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" подчеркнул, что напряжение и подавленности в команде не чувствуется, передает из Монако спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Ответственность ощущаю, как все, но не считаю себя одним из самых опытных игроков ЦСКА. Есть ребята и поопытнее, – сказал Щенников. - Напряжение и подавленности не чувствуется, надо забыть это дерби и поражение и хорошо подготовиться к матчу с "Монако".

Первый тайм с "Монако" играли очень качественно. В перерыве ничего не произошло. Во втором тайме просто стали играть на удержание счета, сели назад и не удержали победу.

В команде настроение нормальное, можно сказать – хорошее. Все готовятся к предстоящей игре. "Монако" в целом – сильная команда, не зря они в лидерах чемпионата Франции.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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bond1951

георгий ты забудешь болельщики нет поэтому выходи и умирай всегда на поле имею ввиду

21:10

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