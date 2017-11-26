Георгий Джикия: "В Севилье была отвратительная аура. Испанцы все для этого сделали"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия сожалеет, что ему не удалось сыграть с "Марибором" (1:1) в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Встреча со словенской командой состоялась в день рождения игрока обороны красно-белых – 21 ноября ему исполнилось 24 года.

– Если бы в футболе, как в хоккее, давали за каждую стычку две минуты штрафа, я, вероятно, отдыхал бы в игре минут десять точно (Улыбается). Вот недавно мне аукнулось: не смог в свой день рождения сыграть с "Марибором" из-за перебора карточек, – цитирует официальный сайт "Спартака" Джикию. – Жаль, конечно. Хотелось бы все игры в Лиге чемпионов провести.

– Тот сверхлимитный "горчичник" вы получили в гостевой игре с "Севильей"...

– Наверное, это был самый сложный матч сезона. Отвратительная аура. Испанцы все для этого сделали. К тому же не пустили на игру наших болельщиков. Мы, конечно, видели на стадионе спартаковских поклонников. Но их было очень мало. А играть без наших болельщиков – это совсем не то.

Хотя такие матчи, как с испанцами, меня по-спортивному заводят. Если игра спокойная – это скорее давит. Когда ты всю встречу просто взламываешь, взламываешь, взламываешь оборону соперников...

Напомним, после пяти туров "Спартак" занимает третье место в группе E, набрав 6 очков. В шестом туре красно-белые 6 декабря на выезде сыграют с "Ливерпулем".