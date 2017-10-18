Георгий Джикия: "С восьми лет тренировал этот дриблинг"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия после победы красно-белых над "Севильей" (5:1) в 3-м туре Лиги чемпионов отметил, что футболисты подарили праздник болельщикам. По словам 23-летнего игрока, в матче ему удалось исполнить дриблинг, который тренировал еще с восьми лет.

- Не знаю, было ли нарушение при голе "Севильи", еще не смотрел повтор, - заявил Джикия. - Через 10 минут пересмотрю. Эмоции? Самые положительные. Думаю, мы подарили праздник многим болельщикам. Всех с победой!

- Не возникло чувства сюрреализма, когда в начале второго тайма "Севилья" резко придавила "Спартак", а потом вы все перевернули и начали забивать один за другим?

- Такое случается в футболе, когда все переворачивается. В этот раз так и произошло. Теперь только - в нашу пользу перевернулось!

- Ваш дриблинг в конце первого тайма на фланге между двух соперников. Что это было?!

- Да ничего. С восьми лет тренировал этот дриблинг. Сегодня вот в Лиге чемпионов удалось исполнить! (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"