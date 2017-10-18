Георгий Джикия: "Они хотели нас похоронить, но не знали, что мы семена"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия после победы над "Севильей" (5:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов опубликовал в Инстраме командную фотографию. Эта победа стала для красно-белых первой на групповом этапе турнира.

"Они хотели нас похоронить, но не знали, что мы семена...", – подписал фотографию Джикия.

Напомним, после трех туров "Спартак" занимает второе место в группе E, уступая "Ливерпулю" по дополнительным показателям. В 4-м туре столичная команда на выезде сыграет с "Севильей". Матч состоится 1 ноября.

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