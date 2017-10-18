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Георгий Джикия: "Они хотели нас похоронить, но не знали, что мы семена"

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия после победы над "Севильей" (5:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов опубликовал в Инстраме командную фотографию. Эта победа стала для красно-белых первой на групповом этапе турнира.

"Они хотели нас похоронить, но не знали, что мы семена...", – подписал фотографию Джикия.

Напомним, после трех туров "Спартак" занимает второе место в группе E, уступая "Ливерпулю" по дополнительным показателям. В 4-м туре столичная команда на выезде сыграет с "Севильей". Матч состоится 1 ноября.

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Они хотели нас похоронить, но они не знали что мы семена.......🔴⚪️#spartak

Публикация от Георгий Джикия (@georgiy_14) Окт 18 2017 в 12:27 PDT

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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aleko555

Молодцы ,но поменьше бы трёпа , а то опять фортуна отвернётся из 6 ударов 5 попали ,так будет не каждый раз.

12:09

баламошка

Джикия - Шота Руставелли)

12:04