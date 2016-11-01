09:55 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Георгий Дерменджиев: "Арсенал" в этом сезоне может выиграть чемпионат Англии"

0
0
0

Главный тренер "Лудогорца" Георгий Дерменджиев перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Арсенала" отметил, что у "канониров" впереди важный матч в чемпионате Англии. Также он считает, что подопечные Арсена Венгера могут стать чемпионами страны.

- У "Арсенала" впереди очень важная игра в чемпионате Англии в воскресенье (против "Тоттенхэма". - Прим. "СЭ"), - цитирует пресс-служба УЕФА Дерменджиева. - "Канониры" находятся в фантастической форме, и если они сохранят ее, то станут чемпионами Англии. Мы изучили первую игру с ними и сделали необходимые выводы. Сделаем кое-какие изменения и будем более осторожными.

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 4-й тур
Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Поклонская рассказала, как украинцы жалуются на власть в Киеве...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ