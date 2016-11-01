Георгий Дерменджиев: "Арсенал" в этом сезоне может выиграть чемпионат Англии"

Главный тренер "Лудогорца" Георгий Дерменджиев перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Арсенала" отметил, что у "канониров" впереди важный матч в чемпионате Англии. Также он считает, что подопечные Арсена Венгера могут стать чемпионами страны.

- У "Арсенала" впереди очень важная игра в чемпионате Англии в воскресенье (против "Тоттенхэма". - Прим. "СЭ"), - цитирует пресс-служба УЕФА Дерменджиева. - "Канониры" находятся в фантастической форме, и если они сохранят ее, то станут чемпионами Англии. Мы изучили первую игру с ними и сделали необходимые выводы. Сделаем кое-какие изменения и будем более осторожными.