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05:25 | Футбол — Лига чемпионов

Генрих Мхитарян: "Приятно отметить 50-й матч за "МЮ" голом"


Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян рад забитому голу в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА (4:1). Эта встреча стала для армянского хавбека 50-й в составе английской команды.

"Приятно отметить мой 50-й матч за "Манчестер Юнайтед" голом", - написал Мхитарян на своей странице в Твиттере. 

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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