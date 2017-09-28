Генрих Мхитарян: "Приятно отметить 50-й матч за "МЮ" голом"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян рад забитому голу в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА (4:1). Эта встреча стала для армянского хавбека 50-й в составе английской команды.

"Приятно отметить мой 50-й матч за "Манчестер Юнайтед" голом", - написал Мхитарян на своей странице в Твиттере.

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"