Генрих Мхитарян: "Приятно отметить 50-й матч за "МЮ" голом"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян рад забитому голу в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА (4:1). Эта встреча стала для армянского хавбека 50-й в составе английской команды.
"Приятно отметить мой 50-й матч за "Манчестер Юнайтед" голом", - написал Мхитарян на своей странице в Твиттере.
Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"
Great to mark my 50th #MUFC appearance with a goal ⚽️✨ @ChampionsLeague #UCL @ManUtd #MickiMagic pic.twitter.com/bCa35QUtzy– Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) 27 сентября 2017 г.