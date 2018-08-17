Геннадий Орлов: "Сравните Промеса и Перишича. Спартаковец пробежит пять минут, а потом выключается"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" высказал мнение, что "Спартаку" не хватило самоотдачи и целостности в противостоянии с ПАОК (2:3, 0:0) в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

– "Спартак" разочаровал тем, что ему не хватило самоотдачи, целостности?

– Пожалуй, да. Мы же смотрели с вами чемпионат мира. Как сборная России могла обыграть Испанию? Ну как?! За счет сумасшедшей самоотдачи. А теперь посмотрите, допустим, на Промеса.

– Не убеждает?

– А вы сравните его с игроком сборной Хорватии Перишичем. Одна и та же позиция. Крайние нападающие. Вспомните, сколько бегал Перишич и сколько бегает Промес. Спартаковец пробежит пять минут, а потом выключается... Обороне не помогает. А Перишич вездесущ. Так что нужно ориентироваться на мировые образцы!

– При этом Каррера после игры с ПАОК сказал, что гордится своей командой.

– Я его понимаю. Он гордится тем, что они не пропустили, играя в меньшинстве, и смотрелись достойно. Поэтому он гордится. Только ведь болельщикам от этого, наверное, не легче. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью с Геннадием Орловым - здесь