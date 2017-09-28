Геннадий Орлов: "Спартак" в матче против "Ливерпуля" был очень беспомощен"

Известный комментатор Геннадий Орлов отметил, что он не удовлетворен игрой "Спартака" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1). По его словам, москвичи были беспомощны.

– "Ливерпуль" – хорошая команда, но очень беспомощен был "Спартак", – сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге" Орлов . – Хотя москвичи и сыграли вничью, и вратари отличились, но качество игры оставляло желать лучшего. Настолько была видна разница в классе. Да, зацепили очки, но удовлетворения от игры нет.