Геннадий Орлов: "Спартак" способен возродиться, а ЦСКА может вытащить молодежь"

Известный комментатор Геннадий Орлов не считает, что "Спартаку" и ЦСКА повезло при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов. Красно-белые сыграют с "Севильей", "Ливерпулем" и "Марибором", а красно-синие - с "Бенфикой", "Манчестер Юнайтед" и "Базелем".
- У ЦСКА крепкая группа. "МЮ" – фаворит. Радует, что в ЦСКА молодые ребята начали задавать тон. Есть Витинью. Они могут вытащить армейцев.
– А "Спартак"?
– Посмотрим. В Севилье очень тяжело играть. "Марибор" – непростой соперник. С "Ливерпулем" вообще все ясно. Вы знаете, мы много критикуем "Спартак".
– Несправедливо?
– Считаю, эти ребята через пару недель наберут форму и превратятся в других игроков. Поражения их отрезвили. Они же умеют и забивать, играть. "Спартак" способен возродиться и зарабатывать очки для России. Ничего еще не потеряно, надо бороться! Первый матч в Мариборе? Хорошее начало для красно-белых. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полная версия интервью Геннадия Орлова
В Москву едут Моуринью и Клопп // Календарь матчей ЦСКА и "Спартака" в Лиге чемпионов
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