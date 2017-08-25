Геннадий Орлов: "Спартак" способен возродиться, а ЦСКА может вытащить молодежь"

Известный комментатор Геннадий Орлов не считает, что "Спартаку" и ЦСКА повезло при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов. Красно-белые сыграют с "Севильей", "Ливерпулем" и "Марибором", а красно-синие - с "Бенфикой", "Манчестер Юнайтед" и "Базелем".

- У ЦСКА крепкая группа. "МЮ" – фаворит. Радует, что в ЦСКА молодые ребята начали задавать тон. Есть Витинью. Они могут вытащить армейцев.

– А "Спартак"?

– Посмотрим. В Севилье очень тяжело играть. "Марибор" – непростой соперник. С "Ливерпулем" вообще все ясно. Вы знаете, мы много критикуем "Спартак".

– Несправедливо?

– Считаю, эти ребята через пару недель наберут форму и превратятся в других игроков. Поражения их отрезвили. Они же умеют и забивать, играть. "Спартак" способен возродиться и зарабатывать очки для России. Ничего еще не потеряно, надо бороться! Первый матч в Мариборе? Хорошее начало для красно-белых. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Геннадия Орлова

В Москву едут Моуринью и Клопп // Календарь матчей ЦСКА и "Спартака" в Лиге чемпионов