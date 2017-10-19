Известный комментатор Геннадий Орлов встал на защиту ЦСКА после поражения в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (0:2). Армейцы уступили дома, не нанеся ни одного удара в створ ворот. Член комитета по этике РФС Андрей Созин раскритиковал футболистов ЦСКА, заявив, что они позорят страну.
– ЦСКА сейчас, конечно, не в лучшей форме, – сказал Орлов в эфире "Эха Москвы". - Играют юноши, и они не смогли противостоять "Базелю". У "Базеля" сейчас очень хорошая команда, и она, естественно, выиграла. Но выиграли 2:0, а не 10:0. Кстати, "Спартак" также мог "Ливерпулю" проиграть 1:5, но ему больше повезло. Затем "Спартак" все-таки выиграл, и мы их поздравляем. Это игра, где можно проиграть и выиграть. Проиграл – готовься к следующему матчу.
Философия МОК, ФИФА, УЕФА, всех международных федераций – не тащить политику в спорт. Потому что спортивный результат – это только спортивный результат. Сегодня проиграл – готовься, тренируйся, завтра выиграешь.
И вы представляете состояние армейских мальчишек, когда они сегодня утром прочитали этого Созина. Когда их родители, дети, не дай Бог. Братья, сестры... "Наш родственник опозорил Россию?" Представляете, какое клеймо? И в связи с чем? Они просто проиграли команде, которая сильнее. Они что, виноваты в том, что их выпустили против такой сильной команды? Нет же. Они получили опыт, в следующий раз исправятся и будут играть лучше.
Ivenhoe
Какие вы убогие, тупые ругатели и вечно всем недовольные. Даже Геннадий Орлов в сравнении с вами - это Небожитель. А от вас тошнит уже: ладно бы игру своей команды обсуждали, а то чужую ругают! Бездари и днища...
19:31
П_о_в_а_р
ГЕННАДИЙ ОРЛОВ: "МОЛОДЫЕ ИГРОКИ ЦСКА ОПОЗОРИЛИ РОССИЮ? ЧЕМ?" --------------------- Согласен. Это Спартак опозорил Россию ничьей с Ливерпулем. Лол.
19:30
футбол>2018
Опозорили не молодые, а как раз пенсионеры, которые устроили себе кормушку в конюшне!!!
19:23
zoolord
Базель и Ливер одно и тоже? Круто!
19:23