Геннадий Орлов: "Молодые игроки ЦСКА опозорили Россию? Чем?"

Известный комментатор Геннадий Орлов встал на защиту ЦСКА после поражения в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (0:2). Армейцы уступили дома, не нанеся ни одного удара в створ ворот. Член комитета по этике РФС Андрей Созин раскритиковал футболистов ЦСКА, заявив, что они позорят страну.

– ЦСКА сейчас, конечно, не в лучшей форме, – сказал Орлов в эфире "Эха Москвы". - Играют юноши, и они не смогли противостоять "Базелю". У "Базеля" сейчас очень хорошая команда, и она, естественно, выиграла. Но выиграли 2:0, а не 10:0. Кстати, "Спартак" также мог "Ливерпулю" проиграть 1:5, но ему больше повезло. Затем "Спартак" все-таки выиграл, и мы их поздравляем. Это игра, где можно проиграть и выиграть. Проиграл – готовься к следующему матчу.

Философия МОК, ФИФА, УЕФА, всех международных федераций – не тащить политику в спорт. Потому что спортивный результат – это только спортивный результат. Сегодня проиграл – готовься, тренируйся, завтра выиграешь.

И вы представляете состояние армейских мальчишек, когда они сегодня утром прочитали этого Созина. Когда их родители, дети, не дай Бог. Братья, сестры... "Наш родственник опозорил Россию?" Представляете, какое клеймо? И в связи с чем? Они просто проиграли команде, которая сильнее. Они что, виноваты в том, что их выпустили против такой сильной команды? Нет же. Они получили опыт, в следующий раз исправятся и будут играть лучше.