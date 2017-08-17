Геннадий Орлов: "Акинфеев в матче с "Янг Бойз" сыграл потрясающе"

Комментатор Геннадий Орлов отметил игру вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз" (1:0). Для голкипера и капитана армейцев эта игра стала третьей кряду в еврокубках без пропущенных мячей.

- Акинфеев и Лунев? Акинфеев великолепно сыграл, этот мяч, когда он среагировал, дал понять, что он в такой блестящей форме, - цитирует "Р-Спорт" Орлова. - Когда мяч изменил направление, потрясающе, молодец. Порадуемся, что у нас таких два ярких вратаря, они оба – лидеры.

Напомним накануне "Зенит", в составе которого играл Андрей Лунев, проиграл "Утрехту" (0:1) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. В нескольких эпизодах голкипер сине-бело-голубых спас свою команду.