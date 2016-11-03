02:55 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Генеральному директору "Монако" Васильеву не понравилась реакция трибун на появление Траоре

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Генеральный директор "Монако" Вадим Васильев после матча группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА (3:0) подчеркнул, что ему не понравилась реакция трибун на появление форварда армейцев Ласина Траоре, права на которого принадлежат "Монако". Ивуарийца освистали, что после главный тренер команды Леонарду Жардим объяснил неудачным выступлением футболиста в прошлом сезоне.

– Меня удивила реакция трибун на выход на поле Ласины Траоре, – приводит ТАСС слова Васильева. – Еще когда он был в команде болельщики не относились к нему с большой симпатией, но я, честно говоря, этого не одобряю.

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http://tass.ru/sport/3755488

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