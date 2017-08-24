Гендиректор "Бенфики": "В Россию часто непросто ездить в зависимости от времени года"

Генеральный директор "Бенфики" Тиагу Пинту считает, что матчи с ЦСКА будут непростыми для его команды. Лиссабонцы и москвичи попали в группу с "Манчестер Юнайтед" и "Базелем" в Лиге чемпионов.

– "МЮ" снова стремится к величию в Европе, – цитирует A Bola Пинту. – "Базель" – чемпион Швейцарии, который регулярно играет в группе. А ЦСКА не пропустил еще ни разу в отборочных матчах. К тому же в Россию часто непросто ехать в зависимости от времени года. Это сбалансированная группа с непростыми матчами, но наша цель – выход в плей-офф.