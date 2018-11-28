Газзаев - о матче ЦСКА с "Викторией": "Игра в обороне – это просто беда. Все как-то выпали"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в интервью "СЭ" отметил, что армейцы сильно проваливались в обороне в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Викторией" (1:2). Он добавил, что полузащитник Никола Влашич ниже определенного уровня не опускается.

– Но ведь молодости свойственно ошибаться.

– Да, я это прекрасно понимаю. Молодые ребята нестабильны. Но ведь никто не снимал с ЦСКА задачи попасть в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы. Так? Поэтому не стоит списывать поражение на возраст. Не надо все время искать одну и ту же причину.

Раз ввязались в эту битву, надо сражаться до конца. Не хватает мастерства? Тогда компенсируйте это характером, бойцовскими качествами. Именно характер может нивелировать уровень индивидуального мастерства, тактические и технические огрехи! В таких матчах нельзя играть в полсилы. На вас же смотрит Европа. Это же выставочная игра.

Футболисты должны это прекрасно понимать. Посмотрите, как "Лион" сражался с "Манчестер Сити" и добыл ничью! Хороший пример для подражания. Молодым игрокам ЦСКА уже выдали авансы. Но это только авансы! Им пора бы это осознать. Впереди очень много работы. И результат нужно показывать здесь и сейчас. Необходимо воспитывать в себе дух победителя.

– Кто вчера выпал из игры?

– Могу сказать в целом. Опыт "Виктории" взял верх над молодостью ЦСКА.

– Однако Влашич смотрелся весьма прилично.

– Да. Вот он ниже определенного уровня не опускается. А вот игра в обороне – это просто беда. Все как-то выпали. Такое ощущение, что Бекао забыл свою скорость в раздевалке. Вроде, всегда таким мобильным был, а тут… У Чернова одни фолы, грубые тактические ошибки. Единственное – Набабкин за счет своего опыта еще более-менее смотрелся нормально. А когда заменили Щенникова, чехи просто стали разрывать левый фланг ЦСКА.

– Фернандес тоже не убедил?

– Видимо, не до конца еще оправился от травмы. Большие претензии к средней линии, центральной зоне. Ребята сыграли слабо. А у Облякова ведь еще и такой шикарный момент был. Как не забил? Метр же! Непонятно… Все эти ошибки и привели к тому, что ЦСКА может вообще лишиться еврокубков весной

Валерий Газзаев: "Бекао забыл свою скорость в раздевалке"

Что нужно ЦСКА для выхода в плей-офф Лиги Европы