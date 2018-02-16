"Газпром" продлил спонсорский контракт с Лигой чемпионов до 2021 года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте сообщил о продлении спонсорского контракта между Лигой чемпионов и "Газпромом". Новое соглашение будет рассчитано на период с 2018 по 2021 год.

По условиям сотрудничества, спонсорские права также будут распространяться на розыгрыши Суперкубка УЕФА в 2018, 2019 и 2020 годах.

Отметим, что российская компания сотрудничает с Лигой чемпионов с 2012 года. Для УЕФА и "Газпрома" это продление контракта стало третьим в истории партнерства.