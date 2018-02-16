"Газпром" продлил спонсорский контракт с Лигой чемпионов до 2021 года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте сообщил о продлении спонсорского контракта между Лигой чемпионов и "Газпромом". Новое соглашение будет рассчитано на период с 2018 по 2021 год.
По условиям сотрудничества, спонсорские права также будут распространяться на розыгрыши Суперкубка УЕФА в 2018, 2019 и 2020 годах.
Отметим, что российская компания сотрудничает с Лигой чемпионов с 2012 года. Для УЕФА и "Газпрома" это продление контракта стало третьим в истории партнерства.
Вопреки
Как все вовремя, да ? А условием продления контракта, было вчерашнее лояльное судейство арбитра из братской Страны, и гарантированный выход в следующий раунд ЛЕ, с помощью все тех же свистунов, в Питере в ответной встрече ???. Питерские вчера, впрочем, как и всегда в Европе, были мальчиками для битья... зарубежная пресса правильно описала ситуацию - "... стыдно было смотреть на это избиение младенца.." и это при том, что словенский арбитр откровенно свистел в пользу Газпрома.." . А помните объяснения господина Фурсенко о трудностях "Зенита" в чемпионате - "...просто "Зенит" всегда играет в атакующий футбол, а его соперники всей командой стоят у своих ворот.."... и потом, всех ошарашивший, призыв того же функционера, страдающего манией величия, ко всем клубам России - "давайте, как Зенит" и "Спартак", играть только в атаку..", т.е. не мешать адм. ресурсным столичным и питерским делить пьедестал и деньги в еврокубках. И что же мы увидели ВЧЕРА в Глазго, не подскажете ? Соотношение времени владения мячом около 70 на 30, разница ударов, в том числе в створ, в ТРИ раза больше.. и все в пользу хозяев... а бесконечные безадресные выносы, в панике, мяча, лишь бы побыстрее избавиться от него и не накосячить, вообще вызывали истеричный смех у болельщиков, попивавших пиво в барах Питера, Москвы и остальной России. Не понимаю, господа... как это все словоблудие и постоянные унижения дочки Газпрома, при любом, залетном за баблом, именитом тренере, терпит Миллер и руководители Страны в Москве ? Сколько бабла народного вбухивают и все в топку... А трансферный баланс этого года у питерских, согласно трансфермаркт, знаете какой ? МИНУС 79 миллионов евриков... И НИКАКОЙ ФФП от УЕФА их не беспокоит... наверно, спонсорство УЕФА спасает, да ? А Динамо за подобные действа в "топку" кинули. Стыдно, ей богу
18:33
баламошка
Понятно фсё с бомжами) Свои грехи только бабушкиными деньгами и умеют замаливать.
18:20