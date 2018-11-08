12:37 | Футбол — Лига чемпионов

Гари Линекер: "Стерлинг не симулировал и не просил пенальти"

Обсудить
3

Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер - о пенальти в матче Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Шахтер" (6:0), назначенном за падение Рахима Стерлинга.

- Он (Стерлинг) не обращался к судье, - написал Линекер в Твиттере. - Мы знаем, что он мог сказать арбитру, но быть проигнорированным. Это стандартная процедура. Еще раз - он ударился пальцем, он не нырял. Обычно судьи не меняют решение даже после признаний игроков, которое он, возможно, сделал.

Все о Лиге чемпионов – здесь.

Судья года. Посмотрите, за что поставили пенальти в Лиге чемпионов

Манчестер Сити - Шахтер Д

 

 

Опрос

Как финиширует ЦСКА в группе Лиги чемпионов?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/champions-league/

Обсудить
3
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
Материалы других СМИ
Загрузка...