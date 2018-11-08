Гари Линекер: "Стерлинг не симулировал и не просил пенальти"

Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер - о пенальти в матче Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Шахтер" (6:0), назначенном за падение Рахима Стерлинга.

- Он (Стерлинг) не обращался к судье, - написал Линекер в Твиттере. - Мы знаем, что он мог сказать арбитру, но быть проигнорированным. Это стандартная процедура. Еще раз - он ударился пальцем, он не нырял. Обычно судьи не меняют решение даже после признаний игроков, которое он, возможно, сделал.

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