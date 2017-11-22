Гари Линекер отметил конец серии Акинфеева

Экс-форвард сборной Англии и известный телеведущий Гари Линекер отметил конец рекордной серии в истории Лиги чемпионов вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Голкипер остоял на ноль в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0).
В предыдущий раз россиянин оставлял свои ворота на замке в основном турнире главного еврокубка 1 ноября 2006 года против "Арсенала" в Лондоне (0:0). Таким образом, 31-летний игрок прервал серию, которая длилась 11 лет и 1 день.
The CSKA Moscow goalkeeper, Igor Akinfeev has kept his first Champions League clean sheet in 11 years and 43 games. Glovely.– Gary Lineker (@GaryLineker) 22 ноября 2017 г.
Slim Taller
Акинфеев будет ассоциироваться только в связи с рекордной серией.Никаких других подвигов в его активе нет. Самый дырявый вратарь Лиги Чемпионов.Никто не вспомнит про защитников."Человек - гол".
23:56
igogohruhru
Это еще что! Чувак дожил то седин а сыграл всего в 24 матчах еврокубков, и при этом вообще ни одной игры в кубке чемпионов! 2 сезона в лажовом кубке УЕФА, и один - в лажовом кубке кубков. А Конифей сыграл аж в 108 играх (15 сезонов из них в ЛЧ - 11 сезонов) и еще 100 сыграет! Лox, короче....даже для мирового футбола.
23:35
Don
igogohruhru, бугага, кто такой Линекер для мирового футбола и кто такой конифей, покоритель мордовий и прочего шлака)))
23:12
igogohruhru
Молчал бы уж. Судя по википедии, Гари Линекер за всю карьеру никогда не был даже чемпионом страны. А Акинфеев 6-кратный чемпион!
22:56
Meetja Vee
glovely? что это?
22:55