Гари Линекер отметил конец серии Акинфеева

Экс-форвард сборной Англии и известный телеведущий Гари Линекер отметил конец рекордной серии в истории Лиги чемпионов вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Голкипер остоял на ноль в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0).

В предыдущий раз россиянин оставлял свои ворота на замке в основном турнире главного еврокубка 1 ноября 2006 года против "Арсенала" в Лондоне (0:0). Таким образом, 31-летний игрок прервал серию, которая длилась 11 лет и 1 день.