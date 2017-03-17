Гари Линекер: "Надеялся на встречу "Лестера" и "Барселоны". Что же, подожду полуфинал"

Футбольный эксперт Гари Линекер, игравший в свое время и за "Лестер", и за "Барселону", заявил, что надеялся увидеть встречу этих команд в 1/4 финала Лиги чемпионов. По итогам жеребьевки английский клуб сыграет с "Атлетико", а "Барса" встретится с "Ювентусом". Линекер – воспитанник "Лестера" и играл за команду с 1978 по 1985 год, за каталонцев выступал с 1986 по 1989 год.

– Я действительно надеялся на встречу "Лестера" и "Барселоны", – написал в "Твиттере" Линекер. – Что же, теперь придется ждать полуфинала.