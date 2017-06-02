Гари Линекер: "Игра с "Ювентусом" может помочь улучшить имидж Бэйла"

Экс-нападающий сборной Англии и популярный телеведущий Гари Линекер высоко оценил игру форварда "Реала" Гарета Бэйла. По его словам, 27-летний валлиец доказал, что является футболистом высочайшего уровня.

- Бэйл является одним из лучших футболистов за всю историю Британии, но, к сожалению, в этом сезоне он получил несколько травм, - приводит Marca слова Линекера. - При этом я уверен, что в "Реале" он показал свои способности. Матч с "Ювентусом" не станет для него определяющим. Эта игра лишь может помочь улучшить его имидж.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.