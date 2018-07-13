Гарет Бэйл: "Я был разочарован, что не вышел в стартовом составе в финале Лиги чемпионов"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл признался, что был разочарован решением главного тренера Зинедина Зидана оставить его вне стартового состава на финал Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:1). Валлиец появился на поле на 61-й первой минуте и за полчаса забил два гола, принеся "сливочным" победу.

- Конечно, я был разочарован, что не вышел в стартовом составе, - приводит Cadena Cope слова Бэйла. – Я знал, что готов играть, и в конце концов появился на поле. Это было потрясающе забить такой гол (через себя. – Прим. "СЭ"), чистые эмоции. Это был один из тех моментов, когда ты не думаешь, а просто инстинктивно реагируешь.

Напомним, после финала ЛЧ 28-летний Бэйл заявил, что, возможно, покинет "Реал", однако после перехода Криштиану Роналду в "Ювентус" и отставки Зинедина Зидана принял решение остаться в клубе.