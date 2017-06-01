Гарет Бэйл: "У "Реала" хорошие шансы на победу"

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл считает, что у его команды хорошие шансы на победу в финале Лиги чемпионов с "Ювентусом". Также валлиец отметил, что больше не испытывает проблем со здоровьем.

– Из-за травмы я пережил непростые времена, но много работал в последние четыре недели, чтобы восстановиться и вернуться к игре, – цитирует A Bola Бэйда. – Конечно, для любого игрока выход на поле в родном городе – это нечто особенное. Думаю, что в финале шансы равны. Обе команды сыграли хорошо в Лиге чемпионов, поэтому судьбу встречи решат детали. Думаю, у нас хорошие шансы на победу.

Финал Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" состоится 3 июня. Начало встречи – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.