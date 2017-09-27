Гарет Бэйл: "Реалу" было важно снова почувствовать уверенность в своих силах"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл подчеркнул, что победа над дортмундской "Боруссией" (3:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов была важна для команды, чтобы снова почувствовать менталитет победителей. Он добавил, что этот результат придаст команде сил.

Отметим, что Бэйл во встрече отличился забитым голом и одной результативной передачей.

– Главное – мы выиграли и заработали три очка, чтобы продолжать лидировать в группе. Нам также было важно снова почувствовать уверенностью в своих силах, – цитирует beIN Sports Бэйла. – В чемпионате Испании мы не являемся лидерами, так что для "Реала" полезно иметь этот менталитет победителя.