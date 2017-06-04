Гарет Бэйл: "Реал" сотворил историю, будем наслаждаться этим моментом"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл после победы над "Ювентусом" (4:1) в финале Лиги чемпионов подчеркнул, что мадридцы сотворили историю. Он также добавил, что это прекрасное чувство – победить дома. Встреча проходила в Кардиффе.

"Реал" стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, который смог выиграть турнир два года подряд.

– Город проделал отличную работу в проведении такого грандиозного события, – приводит BT Sport слова Бэйла. – Это прекрасное чувство – победить дома. Это был тяжелый сезон, я работал усердно, чтобы набрать форму, и вот пришла награда. Мы сотворили историю, мы будем наслаждаться этим моментом. Нам нужна была уверенность в перерыве, нам нужно было воспользоваться своими моментами, мы это и сделали.