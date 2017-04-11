Гарет Бэйл: "Реал" хочет сделать фанатам двойной подарок"

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл подчеркнул, что для его клуба одинаково важен и чемпионат Испании, и Лига чемпионов. Валлиец уверен, что Зинедин Зидан способен привести команду к победе в обоих турнирах.

– Победа в двух розыгрышах Лиги чемпионов подряд стала бы удивительным подвигом, потому что такого никто ранее не добивался, – цитирует AS Бэйла. – И чемпионат Испании, и Лига чемпионов очень важны для нас. Мы хотим сделать фанатам двойной подарок. Зидан вызывает уважение своей работой. Он выиграл все в качестве футболиста. Это большой знаток европейского футбола и "Реала".