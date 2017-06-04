Гарет Бэйл: "Повезло, что я попал в заявку на матч с "Ювентусом"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл после победы над "Ювентусом" (4:1) в финале Лиги чемпионов отметил, что ему очень повезло попасть в заявку на эту встречу. Валлиец вышел на замену на 77-й минуте встречи. Игра проходила в родном городе Бэйла – Кардиффе.

– Именно ради таких моментов я стал футболистом и перешел в "Реал", – цитирует Бэйла walesonline.co.uk. – Очень рад, что стал частью этого клуба, и хочу, чтобы все было так, как сейчас.

Я перед игрой узнал, что не попал в стартовый состав. Однако знал это и раньше. Мне повезло, что я просто попал в заявку на этот матч, ведь после травмы я тренировался всего пять дней вместе с командой. Тем не менее, я сделал все, чтобы попасть в заявку и выйти на замену.

Трансляция матча "Ювентус" – "Реал"