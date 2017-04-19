Гарет Бэйл: "О победе в Лиге чемпионов мечтает каждый ребенок"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл отметил, что победа в Лиге чемпионов навсегда остается в памяти любого футболиста. Напомним, что валлиец после перехода в мадридский клуб летом 2013 года дважды выигрывал главный клубный трофей Европы.

– Победа в Лиге чемпионов в любом случае останется в твоей памяти навсегда, – цитирует Marca Бэйла. – Об этом трофее мечтает каждый ребенок. Но мечтать – это одно, а поднять кубок над головой – совсем другое. Ну а гол в решающем матче Лиги чемпионов – это и вовсе удивительное чувство.