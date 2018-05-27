Гарет Бэйл: "Никогда не забивал "ножницами". Сделать это в финале Лиги чемпионов - мечта, которая стала явью!"

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл прокомментировал свой гол в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Мадридский клуб добился победы 3:1, а сам Бэйл отметился дублем.

– Забить такой гол в финале Лиги чемпионов – это мечта, которая стала явью. На самом я никогда не забивал "ножницами", хотя у меня было много попыток. Я всегда хотел так попасть, – цитирует официальный сайт УЕФА Бэйла. – Марселу хорошо поднял мяч, он летел на удобной для меня высоте. Было очень приятно акцентировано попасть по мячу и затем увидеть его в сетке ворот!