01:36 | Футбол — Лига чемпионов

Гарет Бэйл: "Никогда не забивал "ножницами". Сделать это в финале Лиги чемпионов - мечта, которая стала явью!"


Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл прокомментировал свой гол в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Мадридский клуб добился победы 3:1, а сам Бэйл отметился дублем. 

– Забить такой гол в финале Лиги чемпионов – это мечта, которая стала явью. На самом я никогда не забивал "ножницами", хотя у меня было много попыток. Я всегда хотел так попасть, – цитирует официальный сайт УЕФА Бэйла. – Марселу хорошо поднял мяч, он летел на удобной для меня высоте. Было очень приятно акцентировано попасть по мячу и затем увидеть его в сетке ворот! 

Реал - Ливерпуль

 

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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