Гарет Бэйл: "Ничья с "Легией" станет уроком для "Реала"

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл подчеркнул, что команда недовольна результатом матча группового турнира Лиги чемпионов с "Легией" (3:3). По словам хавбека, польский клуб наказал мадридцев за потерю концентрации.

- "Реал" недоволен результатом. Игра была под нашим контролем, но потом мы утратили концентрацию. Соглашусь с Зиданом, соперник наказывает тебя, если играешь менее интенсивно. Этот матч станет для нас уроком.

Я уверен, что "Реал" может играть лучше, но нам нужно прибавить в обороне. Было непривычно играть без болельщиков, но это не оправдание. Необходимо проанализировать ошибки и идти вперед.