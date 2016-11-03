08:39 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Гарет Бэйл: "Ничья с "Легией" станет уроком для "Реала"

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Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл подчеркнул, что команда недовольна результатом матча группового турнира Лиги чемпионов с "Легией" (3:3). По словам хавбека, польский клуб наказал мадридцев за потерю концентрации.

- "Реал" недоволен результатом. Игра была под нашим контролем, но потом мы утратили концентрацию. Соглашусь с Зиданом, соперник наказывает тебя, если играешь менее интенсивно. Этот матч станет для нас уроком.

Я уверен, что "Реал" может играть лучше, но нам нужно прибавить в обороне. Было непривычно играть без болельщиков, но это не оправдание. Необходимо проанализировать ошибки и идти вперед.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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pustot+

Крачсаучег Бэйл

09:16

dmbuka

Вот просто нет слов... Выделять в заголовок придуманную цитату, да еще и с фактическими ошибками.

09:06

Vasyay

капец

09:02

Thergothon

3:3 - это крупное поражение... практически разгром

08:56

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