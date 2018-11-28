Гарет Бэйл: "Цель "Реала" - продолжать расти"

Нападающий "Реала"​ Гарет Бэйл после победы над "Ромой" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:0) назвал цель команды. По его словам, мадридцам нравится играть против лучших.

- Цель состоит в том, чтобы продолжать расти, - цитирует пресс-служба УЕФА Бэйла. - Очевидно, у нас новый главный тренер, поэтому потребуется немного времени, но нам просто нужно постоянно доказывать, что все ошибаются и все борются друг за друга. Нам нравится играть против лучших, и это показывает лучшее в нас.