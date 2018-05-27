Гарет Бэйл: "Был очень расстроен, оказавшись в запасе"

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл признался, что был разочарован тем, что начал финал Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:1) в запасе. Валлиец вышел на поле на 61-й минуте и забил два мяча, став лучшим игроком матча.

– Я был очень разочарован, когда оказался не в стартовом составе, – цитирует ВВС Бэйла. – Чувствовал, что заслужил место в старте. Но тренер принимает решения. Лучшее, что я мог сделать, я сделал. Вышел на поле и оказал влияние на игру. Вероятно, это лучший гол в Лиге чемпионов. Это же финал – нет стадии выше.

Мы знаем, чего достигли, как были хороши. Чемпионат Испании нас расстроил, но мы выиграли Лигу чемпионов. Это отличный сезон.

Мое будущее? Я хочу играть каждую неделю. В нынешнем сезоне этого не было. Да, пять-шесть недель я был травмирован. Летом мне нужно обсудить мое будущее с агентом.

"СЭ" вел онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль"