Гамейро может пропустить матч против "Лестера"

Нападающий мадридского "Атлетико" Кевин Гамейро может пропустить матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Лестера", сообщает "Твиттер" УЕФА. Форвард не тренировался в общей группе команды и рискует не попасть в заявку на игру.

В текущем сезоне чемпионата Испании 29-летний футболист провел 26 матчей, забил 10 мячей и отдал 5 передач. Из-за травмы футболист в последний раз выходил на поле в составе сборной Франции 28 марта. Встреча "Атлетико" и "Лестера" состоится завтра в 21.45 по московскому времени.