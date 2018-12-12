"Галатасарай" - "Порту": ошибка арбитра помогла португальцам

На 40-й минуте матча 6-го тура Лиги чемпионов "Галатасарай" - "Порту" (2:3) ошибся арбитр Алексей Кульбаков, назначивший пенальти в ворота хозяев поля.

Белорусскому судье показалось, что игрок турецкой команды нарушил правила в борьбе с Эрнани в своей штрафной площади. Многочисленные видеоповторы убеждают в том, что футболист "Порту" обманул рефери. С февраля будущего года с появлением в Лиге чемпионов видеоассистентов подобных симуляций станет меньше. (Александр Бобров)

По итогам группового турнира "Порту" занял первое место в группе D, а "Шальке" – второе. "Галатасарай" стал третьим и сыграет в плей-офф Лиги Европы. "Локомотив" покинул еврокубки, став четвертым.

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