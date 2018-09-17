21:40 | Футбол — Лига чемпионов

"Галатасарай" по-русски поприветствовал "Локомотив"

Обсудить
0

"Галатасарай" поприветствовал "Локомотив" перед матчем группового этапа Лиги чемпионов, который состоится завтра. Железнодорожники сегодня провели тренировку на домашней арене стамбульского клуба.

- Добро пожаловать в Стамбул, - по-русски поприветствовал красно-зеленых официальный Твиттер "Галатасарая".

"Локомотив" выступает в группе D вместе с "Галатасараем", "Порту" и "Шальке".

Галатасарай - Локомотив М - мол.

Все о Лиге чемпионов - здесь

Опрос

Как закончится матч Лиги чемпионов "Галатасарай" - "Локомотив"?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1-й тур. "Локо" в Стамбуле, ЦСКА - в Пльзене
Материалы других СМИ
Загрузка...