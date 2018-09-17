"Галатасарай" по-русски поприветствовал "Локомотив"

"Галатасарай" поприветствовал "Локомотив" перед матчем группового этапа Лиги чемпионов, который состоится завтра. Железнодорожники сегодня провели тренировку на домашней арене стамбульского клуба.
- Добро пожаловать в Стамбул, - по-русски поприветствовал красно-зеленых официальный Твиттер "Галатасарая".
UEFA @ChampionsLeague D Grubu ilk maçında karşılaşacağımız Lokomotiv Moskova Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde antrenmanını gerçekleştirdi.– Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 17 сентября 2018 г.
🇷🇺 Добро пожаловать в Стамбул @fclokomotiv #UCL pic.twitter.com/7IJ0Eptuyx
"Локомотив" выступает в группе D вместе с "Галатасараем", "Порту" и "Шальке".