"Галатасарай" – "Локомотив": онлайн трансляция – в 22.00

Во вторник, 18 сентября, столичный "Локомотив" проведет первый за 14 лет матч в Лиге чемпионов. В этом турнире московская команда не играла 14 лет. И сегодня команда Юрия Семина возвращается в главный клубный турнир Европы в звании чемпионов России. "Локо" в первом туре сыграет в Стамбуле с "Галатасараем", стартовый свисток на стадионе Ali Sami Yen Stadyumu прозвучит в 22.00 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Галатасарай" – "Локомотив".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Галатасарай" – "Локомотив": прямая трансляция