Гаджи Гаджиев: "Спартаку" нужно серьезно прибавлять"

Бывший главный тренер "Амкара" и "Анжи" Гаджи Гаджиев считает, что "Спартаку" нужно действовать стабильнее в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК. В первой встрече красно-белые на выезде проиграли (2:3).

– Первые 20 минут выездной встречи с ПАОК показали, что у "Спартака" очень высокий потенциал, – цитируют "Известия" Гаджиева. – Но итоговый результат матча в Греции и вообще последние игры красно-белых говорят о том, что команде нужно серьезно прибавлять. В ответной встрече с греческим клубом необходимо действовать стабильнее на протяжении всех 90 минут матча.

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция – в 20.30