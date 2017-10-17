20:35 | Футбол — Лига чемпионов

Габриэл Жезус - в атаке "Манчестер Сити" на матч с "Наполи". Агуэро - в запасе


Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Наполи" на матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов.

На острие атаки "горожан" с первых минут появится Габриэл Жезус. В запас включен форвард Серхио Агуэро, который на этой неделе приступил к полноценным тренировкам после перелома ребра в автомобильной аварии.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунс, Отаменди, Делф, Де Брейне, Фернандинью, Сильва, Стерлинг, Жезус, Сане. Запасные: Браво, Данилу, Гюндоган, Агуэро, Мангала, Силва, Туре.

"Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Зелиньски, Диавара, Хамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье. Запасные: Сепе, Аллан, Жоржинью, Маджо, Максимович, Рог, Унас.

Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Наполи"

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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