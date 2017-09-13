Габриэл Барбоза: "Бенфика" хорошо сыграла с ЦСКА, но проиграла"

Нападающий "Бенфики" Габриэл Барбоза после поражения от ЦСКА в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:2) отметил, что рад своему дебюту в главном клубном турнире Европы. Также он считает, что его команде хорошо играла, но не смогла победить.

- Я ищу игровое время, я только что перебрался в "Бенфику", поэтому нужно быть очень спокойным, - цитирует A Bola Барбозу. - Я доволен дебютом, но мы упустили победу. Во всяком случае, впереди у нас много игр, и мы постараемся реабилитироваться. Важно то, что мы хорошо сыграли, нам удавалось контролировать мяч, но мы потерпели поражение, извините.

Трансляция матча "Бенфика" – ЦСКА