Габи: "Просил одноклубников бороться до конца в матче с "Реалом"

Полузащитник "Атлетико" Габи после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Реала" (2:1, 0:3 – первый матч) заявил, что, несмотря на пропущенный мяч, его команда не опускала рук и боролась до конца. Напомним, что "Реал" вышел в финал турнира, где встретится с "Ювентусом".

– Бороться до конца – это меньшее, что я просил у своих одноклубников перед этой игрой, – цитирует Marca Габи. – Первый тайм был прекрасный, но волшебная игра Бензема отправила нас в сон. Но мы не опустили руки, мы гордая команда.

Мы никогда не переставали верить, что сможем достичь результата. Мы должны работать, чтобы соответствовать "Реалу" и "Барселоне".

"СЭ" вел трансляцию матча