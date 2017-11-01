Габи: "Лига Европы - это ерунда"

Полузащитник "Атлетико" Габи не хочет, чтобы его команда оказалась в Лиге Европы. Мадридцы в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Карабахом" сыграли вничью -1:1. Теперь "Атлетико" отстает от "Ромы" на пять очков, а от "Челси" – на четыре.

– Сейчас я бы сказал, что Лига Европы – это ерунда, – цитирует A Bola Габи. – Но если нам придется там играть, то мы будем добиваться победы. Ничего невозможного нет. Нам нужно обыграть "Рому", и мы еще будем зависеть от "Карабаха". Его нам обыграть не удалось. Есть еще разные варианты, пусть они и не очень реалистичны.