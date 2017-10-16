Футболисты "Спартака" поиграли в салочки на тренировке

"Спартак" провел открытую тренировку на базе в Тарасовке перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей", передает корреспондент "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ. Из-за травм в составе команды отсутствовали вратарь Ребров, полузащитники Зобнин, Ананидзе и Тимофеев, защитник Тигиев, а также нападающий Зе Луиш. Зато в общей группе занимались хавбеки Промес и Глушаков, недавно оправившиеся от повреждений.

Вначале занятия футболисты примерно пять минут играли в салочки. По словам пресс-атташе клуба, это было сделано ради поддержания хорошего настроения в команде и разрядки атмосферы на фоне тяжелого графика.

Встреча "Спартак" – "Севилья" пройдет во вторник на "Открытие Арена", начало матча – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.