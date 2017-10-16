Футболисты "Спартака" поиграли в салочки. Мельгарехо - в общей группе

"Спартак" провел открытую часть тренировки на базе в Тарасовке перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей", передает корреспондент "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ. Из-за травм в составе команды отсутствовали вратарь Артем Ребров, полузащитники Роман Зобнин, Джано Ананидзе и Артем Тимофеев, защитник Георгий Тигиев, а также нападающий Зе Луиш.

Зато в общей группе занимались Квинси Промес и Денис Глушаков, недавно оправившиеся от повреждений, а также форвард Лоренсо Мельгарехо, получивший ушиб бедра в пятничной игре 13-го тура чемпионата России против "Ахмата" (2:1).

В начале занятия футболисты примерно пять минут играли в салочки. По словам пресс-атташе клуба Леонида Трахтенберга, это было сделано ради поддержания хорошего настроения в команде и разрядки атмосферы на фоне тяжелого графика.

Встреча "Спартак" – "Севилья" пройдет во вторник на "Открытие Арена", начало матча – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.