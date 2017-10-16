17:17 | Футбол — Лига чемпионов

Футболисты "Спартака" поиграли в салочки. Мельгарехо - в общей группе

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"Спартак" провел открытую часть тренировки на базе в Тарасовке перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей", передает корреспондент "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ. Из-за травм в составе команды отсутствовали вратарь Артем Ребров, полузащитники Роман Зобнин, Джано Ананидзе и Артем Тимофеев, защитник Георгий Тигиев, а также нападающий Зе Луиш.

Зато в общей группе занимались Квинси Промес и Денис Глушаков, недавно оправившиеся от повреждений, а также форвард Лоренсо Мельгарехо, получивший ушиб бедра в пятничной игре 13-го тура чемпионата России против "Ахмата" (2:1).

В начале занятия футболисты примерно пять минут играли в салочки. По словам пресс-атташе клуба Леонида Трахтенберга, это было сделано ради поддержания хорошего настроения в команде и разрядки атмосферы на фоне тяжелого графика.

Встреча "Спартак" – "Севилья" пройдет во вторник на "Открытие Арена", начало матча – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

Сегодня. Тарасовка. Тренировка &quot;Спартака&quot; перед матчем с &quot;Севильей&quot;. Денис ГЛУШАКОВ, Георгий ДЖИКИЯ и Сальваторе БОККЕТТИ.

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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ЗЮК

Thomas_Boy_,кал-это начинка твоей и ещё нескольких местных голов.

18:45

Thomas_Boy_

Только у ЗЮКи излишки выхода не находят, так в голове и копятся.

18:37

ЗЮК

Нефилим,сосалочки-это твой рабочий день.Бомжеконям нечего писать о своих помойках,излишки говна в головах требуют выхода.

18:17

marksan

GoaLapagos_____ От тренера?

17:44

marksan

Ну, дебилы! Сам Каррера хоть понимает, во что играли?

17:44

Нефилим

Сегодня в салочки - завтра в отсосалочки, игры то нет у команды. Как с Ливером везти всегда не может, оттуда еще должны остались пару мячей в свои ворота. Это я реализма немного добавил. В международных то я всегда за наши команды...

17:36

GoaLapagos

В ПРЯТКИ ЕЩЁ МОЖНО

17:27