Футболисты "Спартака" поиграли в салочки. Мельгарехо - в общей группе

"Спартак" провел открытую часть тренировки на базе в Тарасовке перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей", передает корреспондент "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ. Из-за травм в составе команды отсутствовали вратарь Артем Ребров, полузащитники Роман Зобнин, Джано Ананидзе и Артем Тимофеев, защитник Георгий Тигиев, а также нападающий Зе Луиш.
Зато в общей группе занимались Квинси Промес и Денис Глушаков, недавно оправившиеся от повреждений, а также форвард Лоренсо Мельгарехо, получивший ушиб бедра в пятничной игре 13-го тура чемпионата России против "Ахмата" (2:1).
В начале занятия футболисты примерно пять минут играли в салочки. По словам пресс-атташе клуба Леонида Трахтенберга, это было сделано ради поддержания хорошего настроения в команде и разрядки атмосферы на фоне тяжелого графика.
Встреча "Спартак" – "Севилья" пройдет во вторник на "Открытие Арена", начало матча – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.
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- Ахмат (футбол)
- Артем Ребров
- Денис Глушаков
- Джано Ананидзе
- Севилья
- Артем Тимофеев
- Квинси Промес
- Роман Зобнин
- Зе Луиш
- Лоренсо Мельгарехо
- Георгий Тигиев
ЗЮК
Thomas_Boy_,кал-это начинка твоей и ещё нескольких местных голов.
18:45
Thomas_Boy_
Только у ЗЮКи излишки выхода не находят, так в голове и копятся.
18:37
ЗЮК
Нефилим,сосалочки-это твой рабочий день.Бомжеконям нечего писать о своих помойках,излишки говна в головах требуют выхода.
18:17
marksan
GoaLapagos_____ От тренера?
17:44
marksan
Ну, дебилы! Сам Каррера хоть понимает, во что играли?
17:44
Нефилим
Сегодня в салочки - завтра в отсосалочки, игры то нет у команды. Как с Ливером везти всегда не может, оттуда еще должны остались пару мячей в свои ворота. Это я реализма немного добавил. В международных то я всегда за наши команды...
17:36
GoaLapagos
В ПРЯТКИ ЕЩЁ МОЖНО
17:27